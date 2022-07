Juve will Pau Torres Wer beerbt Matthijs de Ligt? Juventus wird in Spanien fündig

Da der FC Bayern im Werben um Matthijs de Ligt mächtig aufs Tempo drückt, ist Juventus Turin zum Handeln gezwungen. Ein adäquater Ersatz muss her. In Villarreal wollen die Italiener jetzt den idealen Erben ausgemacht haben.

Der Serie-A-Klub ist an Villarreals Pau Torres (25) interessiert. Juve hat nach Informationen der Gazetta dello Sport bereits Gespräche über den Innenverteidiger aufgenommen. Ein Streitpunkt ist bisher die Ablösesumme in Höhe von 50 Mio. Euro. Die Turiner wollen den Preis in den nächsten Verhandlungsrunden noch etwas nach unten korrigieren.

Villarreal besitzt im Vertragspoker allerdings die besseren Karten. Torres ist unter anderem noch zwei Jahre an das Gelbe U-Boot gebunden. Der Verein träumt sogar von einer noch längeren Zusammenarbeit. "Wir würden uns freuen, wenn Torres, der seine Karriere hier begonnen hat, sie bei Villarreal beendet würde", erklärte Geschäftsführer Fernando Roig vor gut einem Monat der Marca.