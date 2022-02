Juventus Turin : Dejan Kulusevski dankt Andrea Pirlo für Juve-Zeit

Die Bianconeri holten Massimiliano Allegri zurück an die Kommandobrücke, den sie 2019 noch vor die Türe gesetzt hatten. Dejan Kulusevski spielte unter Allegri keine große Rolle, er wurde in der Wintertransferperiode gegen eine Gebühr von 10 Millionen Euro an die Tottenham Hotspur verliehen. Greifen gewisse Parameter, wird eine Kaufpflicht in Höhe von 35 Millionen Euro fällig.