Juventus Turin : "Der Beste aller Zeiten": Pepe schwärmt von Cristiano Ronaldo

Pepe schwärmt von Cristiano Ronaldo in den höchsten Tönen. "Ich bewundere Cristiano sehr, für mich ist er der beste Spieler aller Zeiten", erklärt Pepe im Gespräch mit TNT SPORTS. Zwischen 2009 und 2017 spielten die beiden Kicker gemeinsam für Real Madrid.

"Ronaldo hat geschafft, was kein anderer geschafft hat. Er hat in England, Spanien, Italien und sogar in Portugal gewonnen. Er war unser Kapitän, viele Leute kritisieren ihn, ohne zu wissen, wer er wirklich ist", so Pepe, der mit Ronaldo mit der portugiesischen Nationalmannschaft 2016 Europameister wurde.

Pepe berichtet außerdem, dass ihn Ronaldo während ihrer gemeinsam Zeit nach einer schweren Verletzung im Krankenhaus besuchte. Portugals Volksheld spielt inzwischen für Juventus Turin, Pepe schloss sich nach einigen Wochen Vereinslosigkeit im Januar 2019 dem FC Porto an.