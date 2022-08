Juventus Turin Deschamps sicher: Paul Pogba fährt zur Weltmeisterschaft

Paul Pogba fehlt seinem Verein Juventus Turin derzeit aufgrund einer schwerwiegenden Knieverletzung. Medienberichten zufolge war die Teilnahme des Franzosen an der WM in Katar zwischenzeitlich in Gefahr. Didier Deschamps setzt aber voll und ganz auf den Mittelfeldspieler.