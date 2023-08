Deutschland vs. Türkei: Kampf um Juve-Shootingstar Kenan Yildiz

Der 18-Jährige Kenan Yildiz ist sowohl für die deutsche als auch für die türkische Nationalmannschaft spielberechtigt. Der Offensivspieler, der aktuell bei Juventus Turin unter Vertrag steht, gab in dieser Saison sein Debüt in der Serie A. Die Verbände rangeln um den Youngster.

Wie der italienische Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, wollen sowohl die Türkei als auch Deutschland Juventus-Teenager Kenan Yildiz für ihre Nationalmannschaften gewinnen.

Aktuell für die Türkei auf dem Platz

Der 18-Jährige hat die Türkei auf U17- und U21-Ebene vertreten, wurde aber in der bayerischen Stadt Regensburg geboren. Sein Vater ist Türke, seine Mutter ist Deutsche, sodass Kenan Yildiz für beide Nationen spielberechtigt ist.

Romano berichtet, dass die Türkei erwägt, Yildiz in naher Zukunft in die Nationalmannschaft zu berufen, in der Hoffnung, dass er sich langfristig an die Türkei bindet. Auch der DFB soll die Entwicklung des Offensivspielers genau beobachten.