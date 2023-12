DFB-Schreck Kenan Yildiz weckt Interesse von Premier-League-Klubs

Mit einem Traumtor in den Winkel versetzte Kenan Yildiz der deutschen Nationalmannschaft im November erfolgten Testspiel mit der Türkei (3:2) den Gnadenstoß. Spätestens seit dem Auftritt dürfte der 18-Jährige die Aufmerksamkeit der europäischen Top-Klubs auf sich gezogen haben.

Arsenal will Vorstoß im Winter wagen

Laut der britischen Daily Mail sollen unteranderem die beiden Premier-League-Vereine FC Arsenal und der FC Liverpool um die Gunst des Offensivspielers von Juventus Turin buhlen. Dem Bericht zufolge wollen die Gunners bereits im Winter einen Vorstoß wagen, um anderen Vereinen zuvorzukommen.

Zwar kommt Yildiz, der in der Jugend zwischen 2012 und 2022 beim FC Bayern ausgebildet wurde, dann jedoch zu Juve wechselte, meist in der Jugendmannschaft der Italiener zum Einsatz, dennoch hält man viel vom Offensivspieler. Immerhin steht er bereits bei fünf Kurzeinsätzen in der Serie A.

Ob man sich im Winter verkaufsbereit zeigt, kommt wohl ganz auf die von Arsenal – oder anderen Vereinen – gebotene Ablöse an. Laut transfermarkt.de wird Yildiz mit einem Marktwert von einer Millionen Euro gelistet. Damit würde sich Juve keinesfalls zufriedengeben.

DFB entschied sich gegen Yildiz

Bei der alten Dame besitzt der türkische Nationalspieler noch einen Vertrag bis 2027. Interessierte Vereine könnten sich die prekäre finanzielle Situation von Juve allerdings zu nutzen machen und Yildiz so aus Italien locken. Übrigens hätte er sein Talent auch im Trikot des DFB zeigen können, doch letztlich entschied sich sowohl Yildiz als auch der DFB dagegen.

In einer Stellungnahme ließ der Verband wissen, wieso man sich nicht um ihn bemühte. So hatte man "einige Spieler im Jahrgang, deren Potenzial wir höher eingeschätzt haben und von deren Entwicklung wir immer noch überzeugt sind." Gut möglich, dass das im Nachhinein als Fehler betrachtet wird.

