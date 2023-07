Juventus Turin: Die Tifosi der Alten Dame erhoffen sich ein echtes Facelifting

Gehe es nach der Mehrheit der Bianconeri, hätte Juventus Turin "il Mister Allegri" längst in die Wüste geschickt – ein exorbitantes Angebot des saudischen Clubs Al Hilal lag dem Trainer vor. Doch der Juve-Coach lehnte die Offerte ab.

Allegri, der in den vergangenen Jahren mit Real Madrid und auch PSG in Verbindung gebracht wurde, möchte bei der Alten Dame weitermachen. Doch möchte auch Juve? Der Vertrag des Coachs läuft erst 2025 aus und ist bestens dotiert. Die Entschädigung für Allegri im Falle einer Kündigung wäre hoch.

Doch der Klub der Autostadt und die Fans glauben nicht mehr an einen Turnaround mit Allegri – zwei Jahre ohne Titel sind einfach zu viel für das Selbstverständnis von Juventus. Die Fans und Zuhörer bei Radio Sportiva Milano sind der Meinung, ein neuer Trainer müsse jetzt her. Der Tenor: Wem helfe es, wenn man Allegri im Fall des Misserfolgs erst im September kündigen würde? Die Juve-Tifosi zweifeln an Allegri, kaum einer glaubt noch an diesen Trainer.