Doch nicht in die WÃ¼ste: Douglas Costa bietet sich bei Juventus Turin an

Douglas Costa und Los Angeles Galaxy beendeten in dieser Woche ihre Zusammenarbeit. Der nun vereinslose Offensivstar bringt sich selbst bei Ex-Klub Juventus Turin ins Gespräch.

Nach seinem Vertragsende bei Los Angeles Galaxy hieß es, Douglas Costa würde gerne nach Saudi-Arabien wechseln oder sich von dort zumindest Angebote anhören. Sein größter Traum ist aber eine Rückkehr zu Juventus Turin.

"Kein Spieler der Welt kann Juventus etwas abschlagen. Es ist der Verein meines Herzens, den ich liebe, und ich würde einen Anruf des Vereins sicher nicht ablehnen", sagt Costa bei Tutto Juve. "Was ich im Moment am meisten will, ist dort zu sein und für die Rückkehr zu den glorreichen Zeiten zu kämpfen, denn ich weiß, dass es zusammen mit unseren Fans möglich wäre! Und Juventus muss immer auf höchstem Niveau sein."

Douglas Costa will unbedingt zu Juventus Turin zurückkehren

Costa wurde in der Vergangenheit mit der Alten Dame dreimal italienischer Meister und absolvierte über 100 Spiele im schwarz-weißen Trikot. Laut dem Portal Goal.com prüft Juventus aktuell die Möglichkeit einer Rückkehr.