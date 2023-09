Doping-Drama um Paul Pogba: Beraterin äußert sich

Der ehemalige italienische Nationalmannschaftsarzt, Professor Enrico Castellacci, vermutet, dass der positive Dopingtest von Paul Pogba auf Testosteron, die Substanz, die normalerweise in "Pillen, Fläschchen oder Cremes" zu finden ist, durch Nandrolon ausgelöst wurde.

Wirbel um Paul Pogba: In einer Erklärung des Anti-Doping-Tribunals wurde bestätigt, dass der Mittelfeldspieler von Juventus Turin vorläufig gesperrt wurde, nachdem sein Test erhöhte Testosteronwerte ergeben hatte.

Die Probe wurde nach dem 3:0-Auswärtssieg in der Serie A gegen Udinese am 20. August genommen, einem Spiel, bei dem Pogba nur auf der Bank saß. Die B-Probe wird nun analysiert und soll weitere Details über die Ergebnisse des Tests liefern.

Ex-Azzurri-Teamarzt gibt Einschätzung ab

"Ich weiß nicht, welche Art von Substanz gefunden wurde, normalerweise handelt es sich um Nandrolon, das in Pillen, Fläschchen oder Cremes vorkommt. Wir müssen abwarten, was die Gegenanalyse ergibt, aber in der Zwischenzeit ist der Spieler gesperrt", sagte der ehemalige italienische Nationalmannschaftsarzt Enrico Castellacci gegenüber TV Play.