Dusan Vlahovic beendet Torflaute – Lob von Allegri und Rabiot

Dusan Vlahovic bachte Juventus Turin gegen Inter Mailand in Führung - Foto: cristiano barni / Shutterstock.com

Juventus Turin hat den Sieg im Derby gegen Inter Mailand verpasst. Mannschaftskapitän Adrien Rabiot (27) von Juventus Turin glaubt trotzdem an den Titel für seine Mannschaft. Dusan Vlahovic erntet indes viel Lob.

Dusan Vlahovic brachte die alte Dame am Sonntagabend zu Hause im Derby d’Italia gegen Inter nach schöner Vorarbeit von Federico Chiesa in Führung (27.), Lautaro Martinez besorgte nach Hereingabe von Marcus Thuram allerdings wenig später den Endstand (33.).

In der Tabelle bleibt als beim Alten. Inter Mailand für die Rangliste weiter mit zwei Punkten Vorsprung auf den Rekordmeister an. Adrien Rabiot ist mit dem Ergebnis nicht unzufrieden. "Das ist ein gutes Resultat, auch wenn wir natürlich gewinnen wollten", sagte der französische Nationalspieler gegenüber DAZN.

Inter Mailand habe allerdings eine starke Mannschaft, gegen die es sehr schwer sei. Insgesamt könne man mit dem Punkt zufrieden sein. Am Saisonziel lässt der Mittelfeldspieler aber keine Zweifel aufkommen: "Es ist natürlich klar, dass wir uns als Mannschaft das Ziel gesetzt haben, den Scudetto zu gewinnen", so der 27-jährige. "Wir sind eine Gewinnermannschaft. Wir glauben daran."

Rabiot will mit Juve die Meisterschaft gewinnen - Foto: ph.FAB / Shutterstock.com

Lob äußerte Rabiot für die beiden Protagonisten des Führungstreffers: "Dusan ist ein großartiger Spieler und er hat diese Verbindung zu Chiesa, deshalb freue ich mich, dass sie zusammen dieses Tor erzielt haben."

Allegri freut sich für Dusan Vlahovic

Auch Massimiliano Allegri freut sich, dass Dusan Vlahovic seine mehrmonatige Torflaute überwunden hat. "Das war womöglich seine beste Leistung, seitdem er bei Juventus ist", lobte der Trainer der alten Dame. "Er hatte lange nicht mehr getroffen, aber er hat immer hart gearbeitet", so Allegri. "Wir dürfen auch nicht vergessen, dass er erst 23 Jahre alt ist"."

Vlahovic hatte in der Liga zuletzt Mitte September getroffen. Seinen Stammplatz verlor er zwischenzeitlich an Moise Kean. Gegen Inter platzte der Knoten beim Serben - sein insgesamt fünfter Saisontreffer im elften Einsatz. Sein Tor bejubelte der 23-jährige mit großen Gesten, zeigte mehrfach auf seinen Namen auf der Rückseite des Trikots und packte ein paar Gesten aus, die wohl an seine Kritiker gerichtet waren.

Massimiliano Allegri kann mit dem Punkt gegen Inter Mailand gut leben - Foto: bestino / Shutterstock.com

Allegri zufrieden

Mit der Leistung seiner Mannschaft war Allegri zufrieden. "Leider haben wir ein vermeidbares Tor kassiert, aber das kann gegen Spitzenmannschaften passieren", so der sechsfache Scudetto-Sieger. " Es war eine gute Leistung der Mannschaft, und es war nicht einfach. Ich glaube, es ist drei Jahre her, dass Juventus um die Tabellenspitze gespielt hat."

Keine Kampfansage an Inter Mailand

Auf eine Kampfansage an den Tabellenführer verzichtete der Trainer, der Inter vor dem Derby als Favoriten auserkoren hatte: "Unser Ziel ist es, unter die ersten Vier zu kommen. Wir haben unseren Vorsprung auf den fünften Platz gehalten." Es sei wichtig gewesen, das Spiel nicht zu verlieren.

Verwendete Quellen

DAZN