Juventus Turin : Dybala, Vlahovic und Morata: Allegri spricht über neuen Juve-Dreiersturm

Juventus Turin hat im Kampf um die Champions-League-Qualifikation wichtige Punkte eingefahren. Gegen Verona gab es am Sonntag einen 2:0-Erfolg. 80-Mio-Winterneuzugang Dusan Vlahovic brachte die Bianconeri in der 13. Spielminute in Führung, Ex-Gladbacher Denis Zakaria stellte den Endstand her.

Vlahovic, der gemeinsam mit Alvaro Morata und Paulo Dybala den Dreierangriff bildete, wurde nach der Partie von Massimiliano Allegri getadelt. "Vlahovic hatte zu Beginn einige schlechte Ballannahmen, die er verbessern muss", sagte der Juve-Trainer, "aber er ist erst 22, er hat noch nicht so viel Erfahrung."