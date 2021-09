Juventus Turin : Ehemaliger Barça-Kicker Arthur Melo schrottet seinen Ferrari

Arthur Melo kommt bei Juventus Turin einfach nicht an. Neben körperlichen Rückschlägen war der Brasilianer nun auch noch in einen Verkehrsunfall verwickelt, bei dem er seinen Ferrari zu Schrott fuhr.

Am Mittwochmorgen machte sich Arthur Melo in das J-Medical Center auf, wo der Brasilianer zu einer Untersuchung erscheinen sollte. Arthur kam aber nicht in der Klinik an.

Laut dem Portal Calciomercato war der 25-Jährige in einem Verkehrsunfall verwickelt, bei dem sein Ferrari deutlichen Schaden nahm. Der fahrbare Untersatz italienischer Abstammung wurde an der rechten Vorderseite verbeult, außerdem wurde die Stoßstange abgerissen.