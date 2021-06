Juventus Turin : Ehemaliger Ferrari-Boss soll Juve-Geschäftsführer werden

Infolge der denkwürdigen Saison, in der sich Juventus Turin am letzten Spieltag gerade noch so in die Champions League retten konnte, soll sich beim entthronten Serienmeister einiges ändern. Der ehemalige Ferrari-Teamchef Maurizio Arrivabene ist als neuer Geschäftsführer im Gespräch.