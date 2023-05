Ein Traum endet: Juve-Legende Leonardo Bonucci macht bald Schluss

Leonardo Bonucci wird Juventus am Ende der Saison 2023/24 verlassen - Foto: sbonsi / Shutterstock.com

Leonardo Bonucci ist seit Jahren eine feste Größe in der Defensive von Juventus Turin. Bald müssen Trainer Massimiliano Allegri und Co. ohne den Innenverteidiger auskommen.

Leonardo Bonucci hat sein Karriereende für den Sommer 2024 angekündigt. "Wenn ich nächstes Jahr aufhöre zu spielen, wird eine Ära in der Abwehr zu Ende gehen", erklärte der 36-Jährige dem Onlineportal Calciomercato.com zufolge.

"Ich bin wirklich stolz darauf, was ich für Juventus geleistet habe", so Bonucci. "Wenn du es hinbekommst, 500 Mal das Trikot von Juve zu tragen, hast du die Geschichte des Vereins geprägt."

Kongenialer Partner Giorgio Chiellini seit 2022 weg

Den Großteil seiner Erfolge feierte der Innenverteidiger an der Seite von Giorgio Chiellini, der von 2005 bis 2022 bei Juventus unter Vertrag stand und im vergangenen Sommer ablösefrei zum Los Angeles FC nach Amerika wechselte.

Nach seinem Vertragsende am 30. Juni 2024 wird auch Leonardo Bonucci die Bianconeri verlassen. Dann endet ein Traum des Abwehrakteurs: "Dieses Trikot zu tragen, war wie 12 Jahre lang in einem Traum zu leben und in mir ist immer noch dieses Kind, das sich freut, wieder auf dem Platz zu stehen."