Juventus Turin : Enthüllt: Arsenal wollte Aubameyang gegen Morata eintauschen

Pierre-Emerick Aubameyang wechselte im Endspurt der Wintertransferperiode zum FC Barcelona. Der FC Arsenal hätte den Gabuner angeblich lieber an Juventus Turin abgegeben.

Juventus Turin hatte aber augenscheinlich kein Interesse an dem ehemaligen Dortmunder. Der italienische Rekordmeister verpflichtete lieber Dusan Vlahovic (22) für 70 Millionen Euro plus Boni vom AC Florenz als neuen Mittelstürmer.

Nach Informationen des italienischen Journalisten Fabrizio Romano arbeiteten die Gunners an einem Tauschgeschäft mit der Alten Dame. Der Plan: Aubameyang sollte nach Turin übersiedeln, Alvaro Morata oder Mittelfeldspieler Arthur im Gegenzug in Nord-London unterschreiben.

Nicht nur Arsenal hatte Interesse an Alvaro Morata, bekanntlich klopfte auch der FC Barcelona an. Laut Romano wollten aber sowohl Arsenal, als auch Barça nur ein Leihgeschäft vereinbaren.

Atletico Madrid, das ab dem kommenden Sommer die Transferrechte an dem derzeit an Juve verliehenen Nationalstürmer hält, habe aber nur einen festen Wechsel akzeptieren wollen, so der Transferexperte.