Entscheidung gefallen! So plant Juventus Turin mit Denis Zakaria

Denis Zakaria wechselte vor knapp einem Jahr von Borussia Mönchengladbach zu Juventus Turin. Aktuell ist der Schweizer an Chelsea verliehen. Eine Zukunft bei dem Bianconeri scheint Zakaria nicht zu haben.

Italienischen Medienberichten zufolge hat die Alte Dame Zakaria auf die Verkaufsliste gesetzt. Der Nationalspieler soll baldmöglichst zu Geld gemacht werden. Juve hofft, dass Chelsea seine 28 Millionen Euro schwere Kaufoption ziehen wird.

Ob die Londoner Gebrauch von dieser Möglichkeit machen werden, steht in den Sternen. Zu Saisonbeginn kam der ehemalige Gladbacher kaum zum Einsatz. Dann die Wende. Nach der Weltmeisterschaft setzte Trainer Graham Potter (47) viermal in Folge in der Premier League auf seine Dienste.

Kaum hatte Zakaria den Anschluss gefunden, schlug das Verletzungspech zu. Aufgrund einer Oberschenkelverletzung muss der 26-Jährige aller Voraussicht nach bis Mitte Februar pausieren. Sollte Chelsea seine Kaufoption verstreichen lassen, stünde Zakaria noch bis 2026 bei Juve unter Vertrag.