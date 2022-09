Bruder in Haft Paul Pogba: Krasse Entwicklung im Erpressungsskandal

Paul Pogba (29) wird in den kommenden Nächten sicherlich besser schlafen können. Sein Bruder Mathias (32), der ihn erpresst haben soll, hat sich den Behörden nun freiwillig gestellt. Ruhe gibt er deshalb aber noch nicht.

Im Juni erstattete Paul Anzeige gegen seinen Bruder. Am 2. September leitete die Staatsanwaltschaft eine gerichtliche Untersuchung ein. Mathias muss sich den folgenden Vorwürfen stellen: Erpressung, Entführung und Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung. Obwohl er sich bei der Polizei gemeldet hat, bestreitet der Tatverdächtige die Anschuldigung konsequent.

Paul Pogba zeigte seinen Bruder an, nachdem dieser gemeinsam mit seinen Freunden bis zu 13 Millionen Euro vom Fußballer für diverse "Gefälligkeiten" eingefordert hatte. Vor einigen Monaten wurde der Juve-Spieler in Begleitung seiner Frau von einer Gruppe maskierte Männer überfallen, die ihn letztlich um 85.000 Euro erleichterten. Hinter dieser Aktion soll ebenfalls Mathias gesteckt haben.

Juve in der Krise: Allegri will weitermachen - Angel di Maria rätselt

Juve könnte Hilfe von Pogba gebrauchen

Vor allem Juventus Turin könnte die Hilfe des Superstars dringend gebrauchen. Der Rekordmeister läuft den eigenen Ansprüchen einmal mehr weit hinterher. Nach zuletzt nur einem Sieg aus fünf Spielen belegt Juve nach sechs Spieltagen nur den achten Tabellenplatz in der Serie A.

In der Champions League droht das frühe Ausscheiden. Nach der womöglich einkalkulierten Niederlage zum Auftakt bei Paris Saint-Germain (1:2) setzte es am Mittwochabend am zweiten Spieltag eine bittere Heimniederlage gegen Benfica Lissabon. Die Kritik an Trainer Massimiliano Allegri wird immer größer.

Der Hashtag #Allegriout geht auf Twitter durch die Decke. Der Cheftrainer will die Flinte trotz null Punkten aus den ersten beiden CL-Spielen aber noch nicht ins Korn werfen. "Ich fühle mich als Teil der Lösung, ich muss eine Lösung finden", so Allegri.