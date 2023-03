Ersatz für Angel di Maria: Juve denkt an alten Bekannten und einen Shootingstar

Ob Angel di Maria seinen auslaufenden Vertrag bei Juventus Turin verlängert, steht in den Sternen. Als möglichen Nachfolger für den Argentinier haben die Bianconeri offenbar einen alten Bekannten aus der Serie A ins Visier genommen.

Angel di Maria verzückte in den vergangenen Wochen die Fans von Juventus. Der Argentinier zaubert vor allen Dingen in der Europa League, ließ die Anhänger wieder von besseren Zeiten träumen. Ob der Weltmeister seinen Vertrag verlängert, ist unklar.

Juve macht sich offenbar auf die Suche nach einem Nachfolger. Wie die italienische Sporttageszeitung Gazzetta dello Sport in Erfahrung gebracht hat, steht Nicolò Zaniolo (23) auf der Liste des italienischen Rekordmeisters. Dass die Alte Dame den 23-Jährigen ins Visier nimmt, ist nicht neu.

Juve baggerte in der Vergangenheit mehrfach an dem Nationalspieler, als dieser noch für den AS Rom auflief. Die Giallorossi und Juventus Turin verhandelten Medienberichten zufolge über einen Transfer des 23-Jährigen, wurden sich aber nie handelseinig.