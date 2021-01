K : "Die Mannschaft ist ihm egal": Cristiano Ronaldo kassiert Kritik

Lionel Messi oder Cristiano Ronaldo - wer ist der Bessere? Diese Frage wurde bereits tausendfach gestellt. Auch Antonio Cassano nimmt sich dem Thema an. Der ehemalige italienische Nationalspieler bevorzugt Messi.

Der ehemalige italienische Nationalspieler (39 Einsätze, zehn Tore) weiter: "CR7 ist sehr stark, aber er hat sich sein Talent antrainiert. Messi hingegen ist wie Federer, Jordan oder Maradona. Er hat eine angeborene Gabe, wir werden in unserem Leben nie wieder einen wie ihn sehen."

Ronaldo folgen Millionen Menschen, alleine auf INSTAGRAM sind es 250 Millionen. Auch deshalb sei Cristiano Ronaldo stets im Gespräch, so Cassano: "Es wird so viel über ihn gesprochen, weniger über Messi, aber fußballerisch sind die beiden völlig verschieden."

"Cristiano Ronaldo hat sich sein Talent erarbeitet", sagt Cassano, als er CR7 und Lionel Messi vergleichen soll: "Man sieht es in den sozialen Netzwerken, wo er zeigt, wie er mit seinen Kindern Sit-ups macht."

Was Cassano, der in seiner aktiven Karriere für die Roma, Milan, Real Madrid und Inter Mailand und stürmte, unter anderem an Messi fasziniert: "Er hat andere Spieler durch sein Talent besser gemacht."