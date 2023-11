"Es ist kein Zufall, dass Allegri von Real Madrid umworben wurde"

Juventus Turin ist unter Trainerveteran Massimiliano Allegri (56) in die Erfolgsspur zurückgekehrt. An der Spielweise des sechsmaligen Meistertrainers hagelt es allerdings Kritik. Miralem Pjanic (33) stärkt seinem ehemaligen Vorgesetzten den Rücken.

Miralem Pjanic hält die Taktik seines ehemaligen Trainers, mit dem er zwischen 2017 und 2020 vier Meisterschaften in der Serie A einfuhr, nicht für verwerflich. Im Gegenteil: Der Bosnier sieht in Allegri einen ausgezeichneten Trainer und lobt dessen pragmatischen Ansatz.

Am Sonntag kommt es im Derby d’Italia zum direkten Duell im Kampf um den Titel. Beim Aufeinandertreffen der beiden italienischen Fußballgiganten sind die Rollen klar verteilt: Juve verfolgt einen pragmatischen Ansatz, die Null soll stehen, Inter Mailand steht für Offensivspektakel, hat zehn Tore mehr als Juve erzielt.

Miralem Pjanic: Allegri liefert Ergebnisse

"Er weiß sehr gut, welche Spieler er zur Verfügung hat. Auf dieser Grundlage entscheidet er, wie er spielen lassen muss, um möglichst erfolgreich abzuschneiden", sagt der 114-fache bosnische Nationalspieler. "Allegri liefert Ergebnisse, das ist garantiert."

Pjanic, der Juventus Turin im Sommer 2020 im Tausch mit Arthur Melo in Richtung FC Barcelona verlassen hatte, 2021 an Besiktas verliehen wurde und seit 2022 in den Vereinigten Arabischen Emiraten spielt, schenkt den Kritikern Allegris wenig Beachtung. "Man kann es nicht allen recht machen", stellt der 33-Jährige klar: "Diejenigen, die sich mit Fußball beschäftigen, wissen, dass Allegri gute Arbeit leistet."

Real wollte Allegri als Nachfolger von Zidane

Pjanic weiter: "Es ist kein Zufall, dass er von den größten Vereinen der Welt, wie Real Madrid, umworben wurde." Der spanische Rekordmeister buhlte zuletzt 2021 um Allegri, nachdem Zidane Zidane seinen Rücktritt erklärt hatte. Allegri entschied sich jedoch für eine Rückkehr zu Real Madrid.

Im Sommer 2019 hatte Juve Allegri trotz der gewonnenen Meisterschaft vor die Tür gesetzt. Die Bosse der alten Dame wünschten sich eine attraktivere Spielweise und installierten Maurizio Sarri als neuen Übungsleiter. Obwohl auch Sarri den Scudetto in den Piemont holte, wurde die Zusammenarbeit bereits nach einem Jahr aufgelöst.

Vereinsikone Andrea Pirlo sollte es richten, hielt sich aber ebenfalls nur eine Spielzeit. Im Sommer 2021 holten die Bianconeri schließlich Allegri zurück auf die Kommandobrücke.