Juventus Turin : "Es war mir eine Ehre": Cristiano Ronaldo verabschiedet sich von Andrea Pirlo

Nach einer enttäuschenden Saison für die alte Dame trennten sich die Wege von Juventus Turin und Trainer Andrea Pirlo. Der vierte Platz in der Serie A und das frühe Ausscheiden in der Champions League besiegelten das Schicksal des Italieners. Sein Superstar verabschiedete sich auf Social Media von ihm.

"Danke, Maestro. Es war mir eine Ehre unter dir spielen zu dürfen", ließ Cristiano Ronaldo auf Instagram verlauten. Gemeinsam gewannen der Portugiese und sein Trainer in dieser Spielzeit den nationalen Supercup und den Coppa Italia.

Teamkollege Alvaro Morata ist sich sicher, dass Pirlo weitere Titel gewinnen wird. "Ich habe keine Zweifel daran, dass die letzten zwei Trophäen erst der Anfang waren. Danke für alles." Die Sympathien seiner Spieler scheint der Coach also bis zum bitteren Ende nicht eingebüßt zu haben.

Dennoch hatten die Klubbosse das Vertrauen in den Trainer verloren. Sie entließen ihn nur wenige Tage nach dem letzten Spieltag der Serie A. Mit Massimiliano Allegri steht in der kommenden Saison ein vertrautes Gesicht an der Seitenlinie.

Der 53-Jährige betreute die Weiß-Schwarzen bereits von 2014 bis 2019 und gewann in dieser Zeit unter anderem fünf Meisterschaften und vier Pokale. Darüber hinaus erreichte er 2015 und 2017 das Endspiel der Königsklasse.