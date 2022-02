Juventus Turin : Ex-Juve-Spieler: "Dusan Vlahovic ist nicht so weit entfernt von Erling Haaland"

"Ich denke, dass es sehr schwierig ist, einen so jungen Stürmer mit einem solchen Potenzial zu finden. Ich hoffe, dass Dusan der Stärkste werden kann", ist Renato Buso bei TuttoJuve überzeugt davon, dass Vlahovic der Alten Dame in Zukunft einen unglaublichen Mehrwert bieten kann.

Buso holt weiter aus: "Ich habe ihn mit eigenen Augen gesehen, er ist zweifelsohne außergewöhnlich. Er hat alle Qualitäten, um der stärkste Stürmer der Welt zu werden, er ist nicht so weit entfernt von Erling Haaland und all den anderen."

Der Juve-Kosmos hofft darauf, endlich einen Ersatz für Cristiano Ronaldo gefunden zu haben und setzt große Hoffnungen in die Vlahovic-Verpflichtung. Buso charakterisiert den neuen Turiner Hoffnungsträger als Spieler, der auch zu Hause nicht aufhöre und weiter an sich arbeite: "Obwohl er so jung ist, ist er bereits eine Maschine. So legt man den Grundstein, um ein großer Fußballer zu werden."