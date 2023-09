Juventus Turin vor Verkauf? Juve-Chef John Elkann bezieht Stellung

Die offizielle Erklärung wurde wenige Stunden nach einem Bericht von Il Giornale veröffentlicht, in dem behauptet wurde, Exor-Chef John Elkann (47) suche nach Käufern, die an einer Übernahme der Mehrheitsbeteiligung am Verein für mindestens 1,5 Milliarden Euro interessiert seien.

"Die von einer Zeitung aufgestellte Hypothese über den Verkauf von Juventus entbehrt jeglicher Grundlage", so Exor in einer offiziellen Erklärung, die von Tuttosport zitiert wird.

Bereits in der Vergangenheit gab es Berichte über einen potenziellen Verkauf

Es ist nicht das erste Mal, dass Exor Berichte über einen möglichen Verkauf des Vereins dementiert hat. Dasselbe geschah im vergangenen Mai, als das Medienunternehmen Reuters berichtete, dass die Bianconeri-Besitzer auf der Suche nach einem potenziellen Minderheitsaktionär seien.