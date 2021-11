Juventus Turin : Fabio Capello rät: Serie-A-Klubs sollten von Klopp und Tuchel lernen

Juventus Turin war am fünften Spieltag der Champions League chancenlos gegen Chelsea. Trainerlegende Fabio Capello sieht die Serie A derzeit im Vergleich mit der Premier League nicht konkurrenzfähig und nennt Jürgen Klopp und Thomas Tuchel als Vorbilder für Italiens Trainer.

Mit 0:4 kam Italiens Rekordchampion Juventus Turin am Dienstag an der Stamford Bridge unter die Räder. Die Mannschaft von Massimiliano Allegri war chancenlos gegen den amtierenden Champions-League-Sieger, der von Thomas Tuchel betreut wird.

Juventus habe in London eine "echte Lektion in Sachen Fußball" erhalten, erklärte Fabio Capello nach der Partie gegenüber Sky Italia: "Chelsea hat immer Druck gemacht, rannte an, hat den Ball nie nach hinten gepasst. Sie spielen keine Pässe zum Torhüter. Diesen Rhythmus ist man aus der italienischen Liga nicht gewöhnt."