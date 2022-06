FC Barcelona Fabio Capello wollte den blutjungen Lionel Messi zu Juve holen

Als Fabio Capello bei Juventus Turin in Trainerfunktion tätig war, hatte ihn ein junger Spieler ganz besonders begeistert: Lionel Messi.

Von 2004 bis 2006 stand Fabio Capello bei Juventus Turin in der Verantwortung. Einen Titel beschaffte er dem italienischen Rekordmeister nicht. Das wäre vielleicht anders gekommen, hätte er Lionel Messi an Bord geholt.

Das Fußballgeschäft war damals schon dynamisch, und so kam vieles anders. Capello ist ein Jahr später aus seinem Traineramt in Turin entfernt worden und Messi legte in Barcelona eine Karriere hin, die ihresgleichen sucht.