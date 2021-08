Juventus Turin : Fast fix: Manuel Locatelli schließt sich Juve an

In den letzten Wochen wurde hart verhandelt, nun steht der Deal vor dem Vollzug: Manuel Locatelli wird sich innerhalb der Serie A verändern und bei Juventus Turin anheuern.

Manuel Locatelli hat schon lange den Entschluss gefasst, zukünftig für Juventus Turin spielen zu wollen. Der sich anbahnende Wechsel könnte bald offiziell werden. Die Gespräche zwischen der Alten Dame und der abgebenden US Sassuolo sind laut Goal.com sehr weit fortgeschritten und stehen unmittelbar vor dem Abschluss.

Noch an diesem Freitag könnten die beiden Klubs eine Übereinkunft finden. In Turin sind weitere Verhandlungen zwischen Vertretern der Vereine anberaumt. Die Ablöse soll sich auf rund 40 Millionen Euro belaufen. Locatelli gehörte bei der jüngst ausgespielten Europameisterschaft zu den Shootingstars und weckt dementsprechend Begehrlichkeiten in ganz Europa.

Unter anderem Borussia Dortmund und der FC Arsenal sollen sich ebenfalls um das Spielrecht des 23-Jährigen bemüht haben, der aber von Beginn weg den Entschluss gefasst haben soll, sich im Falle eines Wechsels nur nach Turin transferieren zu lassen.