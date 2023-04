FC Bayern aufgepasst: Dusan Vlahovic trifft Entscheidung über seine Zukunft

Dusan Vlahovic will Juventus Turin angeblich verlassen - Foto: / Getty Images

Dusan Vlahovic stürmt seit Anfang 2022 für Juventus Turin. Langfristig sieht er seiner Zukunft im Piemont offenbar nicht. Nach Informationen von Calciomercato.com plant der Mittelstürmer, Juventus am Ende der Saison zu verlassen. Seinen bis 2026 gültigen Vertrag will der Nationalstürmer demnach nicht erfüllen.

Interesse an dem 23-Jährigen zeigt angeblich der FC Bayern, der nach dem Abschied von Robert Lewandowski zum FC Barcelona zwar eine Reihe an hochqualifizierten Halb- und Flügelstürmern (Sadio Mane, Jamal Musiala, Kingsley Coman, Serge Gnabry, Thomas Müller, Leroy Sane), aber keinen Weltklasse-Mittelstürmer in seinen Reihen hat.

Eric Maxim Choupo-Moting konnte die Abwesenheit des Polen zwar kurzfristig kompensieren, dennoch steht die Fahndung nach einem neuen Neuner ganz oben auf der To-do-Liste von Sportvorstand Hasan Salihamidzic.