Juventus Turin FC Bayern kontaktiert Juve, doch Matthijs de Ligt will zu Chelsea

Matthijs de Ligt (22) will Juventus Turin Medienberichten zufolge verlassen. Manchester United, Bayern München und Paris Saint-Germain sollen Interesse bekunden, den niederländischen Nationalspieler zieht es aber offenbar an die Stamford Bridge.

Matthijs de Ligt wünscht sich nach Informationen von Tuttosport einen Wechsel zum FC Chelsea. Der Innenverteidiger sei überzeugt, dass sich sein Transferwunsch erfülle und er zukünftig in London spielen werde, so die Sporttageszeitung.

De Ligt glaubt, dass er bei Chelsea unter Thomas Tuchel den nächsten Schritt in seiner Entwicklung machen kann. Laut AS hat der 22-Jährige genau verfolgt, wie sich Antonio Rüdiger nach dessen Wechsel vom AS Rom zu Chelsea gesteigert habe. Nun wolle auch de Ligt sein volles Potenzial abrufen und unter dem deutschen Starcoach arbeiten.