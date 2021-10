Juventus Turin : Federico Bernardeschi: Juve-Zukunft offener denn je

Federico Bernardeschi hatte große Hoffnungen in die Rückkehr von Massimiliano Allegri gesetzt. Richtig voran kommt er bei Juventus Turin aber nicht.

Die Zeit für einen klärenden Austausch drängt jedenfalls. Bernardeschis Vertrag läuft in weniger als einem Jahr aus und es braucht offenbar viele hervorragende Auftritte in den kommenden Wochen, um die Juve-Veratnwortlichen überzeugen zu können.

Die Zukunft von Federico Bernardeschi bei Juventus Turin hängt am seidenen Faden. Laut dem Portal Calciomercato.com hat der Angreifer das Management im Piemont bisher noch nicht davon überzeugen können, das Gespräch zu suchen.

Immerhin stand Bernardeschi in der Serie A viermal in der Startelf. Beim jüngsten 1:0 in der Champions League gegen den FC Chelsea lieferte der 27-Jährige den Assist zum Siegtreffer. Womöglich wird sogar ein Abgang im Januar zum Thema.