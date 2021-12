Juventus Turin : Federico Bernardeschi und Adrien Rabiot in die Premier League?

Federico Bernardeschi kann die Erwartungen bei Juventus auch im vierten Vertragsjahr nicht restlos erfüllen. Womöglich geben die Bianconeri ihn in die Premier League ab. Auch für Adrien Rabiot (26) gibt es einen Interessenten aus England.

Federico Bernardeschi steht nach Informationen des italienischen Onlineportals Calciomercato auf der Wunschliste von Leicester City. Erfolgscoach Brendan Rodgers will dem Vernehmen nach mit dem Rechtsaußen zusammenarbeiten. Die Scouts der Foxes beobachten den italienischen Nationalspieler (38 Spiele, sechs Tore). Bisher wusste Bernardeschi in der laufenden Spielzeit nur selten zu überzeugen.

Immerhin: Beim 2:0-Erfolg über den CFC Genua am vergangenen Wochenende steuerte er seinen ersten Scorerpunkt in dieser Serie-A-Saison bei. Der Europameister bereitete den Treffer von Paulo Dybala (82.) zum Endstand vor, nachdem Juan Cuadrado (9.) den italienischen Rekordmeister mit einer direkt verwandelten Ecke in Führung gebracht hatte.