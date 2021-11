Juventus Turin : "Federico Chiesa braucht einen Star wie Cristiano Ronaldo neben sich"

Juventus Turin kam am Dienstag mit 0:4 bei Chelsea unter die Räder. Die ehemalige Juve-Profi Massimo Mauro kritisiert die Bianconeri für den müden Auftritt an der Stamford Bridge.

"Der einzige Weg von Juve ist es, alles dicht zu machen und auf Konter zu spielen", bemängelte der ehemalige Profi, der Edeltechniker Paulo Dybala gerne in der Startelf gesehen hätte: "Dybala spielt ein Spiel, dann sitzt er wieder draußen."

Massimiliano Allegri beorderte in London Álvaro Morata und Federico Chiesa in den Sturm. Beide blieben wirkungslos, vor allem Vize-Europameister Chiesa hinterließ auf Mauro keinen guten Eindruck: "Wenn Chiesa so spielt, an wem kann sich die Mannschaft orientieren? An keinem."