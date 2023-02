Juventus Turin: Federico Chiesa berichtet von seinen Leiden

Federico Chiesa (25) musste aufgrund einer Kreuzbandverletzung fast ein Jahr lang zuschauen, wenn Juventus Turin in der Serie A um Punkte spielte. Der italienische Nationalstürmer hatte mit der Verletzungspause zu kämpfen, vor allem in den ersten Wochen.

Am 6. November wurde er im Derby d’Italia gegen Inter Mailand (2:0) eine Viertelstunde vor Spielende unter großem Beifall der Tifosi für Arkadiusz Milik eingewechselt. Der dynamische Flügelstürmer zeigte auf Anhieb, wie wichtig er für den italienischen Rekordmeister ist.

Noch ist der 25-Jährige aber nicht der alte. Gegen Monza (0:2) musste Chiesa nach fünf Teilzeiteinsätzen am Stück erstmals wieder pausieren. Beim Erfolg gegen Salernitana (3:0; Tore: Vlahovic, Kostic, Vlahovic) saß Chiesa wieder auf der Bank. In der 62. Spielminute kam er für Angel di Maria in die Partie.

