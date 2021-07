Juventus Turin : Federico Chiesa: Juventus lehnt 100 Millionen Euro aus England ab

Federico Chiesa war einer der Shootingstars der zurückliegenden EM. Die internationalen Spitzenvereine meldeten in den letzten Wochen reihenweise ihr Interesse am Flügelstürmer an. Juventus Turin lehnte nun eine beträchtliche Summe ab, um ein klares Zeichen zu setzen.