Federico Chiesa nennt Vorbild – und seinen heutigen Liebling

2013 kehrte Kaka zurück in die Lombardei. An die großen Erfolge seiner ersten Zeit bei Milan konnte der Offensivakteur aber nicht mehr anknüpfen. Ein Jahr später verließ er die Rossoneri, spielte noch für Orlando City und seinen Ausbildungsverein FC São Paulo, ehe er im Dezember 2017 seine aktive Karriere beendete.

Chiesa spielt seit 2020 für Juventus Turin. Knapp 55 Millionen Euro investierte der Rekordmeister in seine Dienste. Insgesamt erzielte er bisher 19 Tore für die Bianconeri. In der laufenden Saison ist seine Ausbeute mager (ein Treffer, vier Vorlagen). Aufgrund eines Kreuzbandrisses absolvierte Chiesa 2022/23 erst 14 Partien, eine über die volle Distanz.

Juventus Turin will Europa League gewinnen

Am Donnerstag könnte der 25-Jährige in der Startelf stehen. Im Achtelfinal-Hinspiel der Europa League gastiert der SC Freiburg bei Juve. Im Allianz Stadium will Italiens Rekordmeister den Grundstein für den Einzug ins Viertelfinale legen.

Da Juventus aufgrund von mutmaßlichen Bilanzfälschungen 15 Punkte abgezogen bekommen hat, ist die Champions-League-Qualifikation über die Serie A für Juve in Gefahr. Der Rückstand auf den vierten Tabellenplatz beträgt 13 Spieltage vor Saisonende zwölf Punkte. Über die Europa League könnte sich Juve ein Ticket für die Königsklasse sichern. Der Sieger des Wettbewerbs startet in der kommenden Saison in der Champions-League-Gruppenphase.

Verwendete Quellen: Tuttosport