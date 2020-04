Nach Gerüchten um Real Madrid : Juventus Turin fordert hohe Summe für Matthijs de Ligt

In Spanien war zu lesen, dass Mino Raiola, der geschäftstüchtige Berater von Matthijs de Ligt, seinen Klienten gerne bei Real Madrid platzieren möchte.

Natürlich Gesetz dem Fall, der niederländische Nationalverteidiger würde Juventus Turin nach nur einer Saison wieder verlassen wollen.

Im Piemont soll den drohenden Avancen entgegengewirkt werden – laut TUTTOSPORT ruft Juve eine Ablöse in Höhe von 150 Millionen Euro auf. In Zeiten der Coronakrise wird sich kein Klub dazu durchringen, Summen in diesen Sphären zu bieten. Gezahlt hatte Juve 85 Mio.