Juventus Turin: Franck Ribery stärkt Paul Pogba den Rücken

"Über seine Klasse muss man nicht diskutieren. Er wird dem Fußball noch viel geben", sagte der langjährige Flügelstürmer des FC Bayern im Interview mit der italienischen Sportzeitung Gazzetta dello Sport. Pogba müsse nur "wieder Kontinuität finden."

Paul Pogba kehrte im vergangenen Sommer ablösefrei von Manchester United zu dem Bianconeri zurück, die er 2012 in Richtung England verlassen hatte. Aufgrund von Verletzungen kommt der 30-Jährige für die alte Dame in der laufenden Saison erst auf zwei Kurzeinsätze. Aktuell fehlt er erneut mit einer Verletzung.

Franck Ribery, der nach seiner Abschied vom FC Bayern im Sommer 2019 dreieinhalb Jahre in der italienischen Serie A spielte, steht in Kontakt zu Pogba. "Ich habe von ihm gehört, bevor er im Derby zum Einsatz kam", so der Ex-Nationalspieler.