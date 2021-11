Juventus Turin : Für immer Juve: Danilo bis zur Rente bei der Alten Dame?

Danilo, der 2019 für 37 Millionen Euro von Manchester City in den Norden Italiens gewechselt war, steht zwar noch bis 2024 im Piemont in Lohn und Brot, wie der Corriere dello Sport in Erfahrung gebracht hat, soll das Ablaufdatum des Vertrags aber verlängert werden.

Sollte Danilo verlängern, dürfte es sich aller Voraussicht nach um den letzten großen Vertrag des 42-maligen Nationalspielers Brasiliens handeln. Beim jetzigen Vertragsende wird er kurz vor seinem 33. Geburtstag stehen.