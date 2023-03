Juve statt Bayern oder Real Madrid: Diego erklärt Wechsel-Entscheidung

Der heute 38-Jährige wechselte nach drei Jahren bei Werder Bremen für 27 Millionen Euro Ablösesumme zu Juventus. Glücklich wurde er bei den Bianconeri jedoch nicht. "Es gab individuelle Spieler in diesem Team, aber wir waren kein verschworener Haufen", so Diego.

Diego, der unter anderem gemeinsam mit 2006er-Weltfußballer Fabio Cannavaro, dem heutigen Bayern-Vorstand Hasan Salihamidzic und Frankreich-Legende David Trezeguet bei Juve unter Vertrag stand, verließ Turin nach nur einem Jahr wieder in Richtung Bundesliga, heuerte beim VfL Wolfsburg an.

Seine Zeit bei Italiens Rekordmeister behält Diego dennoch positiv in Erinnerung. "Es gab viele Spielerwechsel, der Trainer wurde häufig getauscht", so Diego. "Aber ich bereue nichts. In dieser Zeit bin ich sehr erwachsen geworden." Vielleicht hätte er es aber ein Jahr länger bei Juve probieren sollen, so der Mittelfeldregisseur.

Diego kehrte in die Heimat zurück

Nach seiner Zeit in Europa (FC Porto, Werder Bremen, Juve, Wolfsburg, Atletico Madrid, Fenerbahce) kehrte Diego Ribas da Cunha, so der vollständige Name des Brasilianers, 2016 in seine Heimat zurück. Achteinhalb Jahre spielte er für Flamengo Rio de Janeiro. Im Dezember 2022 beendete er seine Laufbahn.

Verwendete Quellen: calciomercato.com