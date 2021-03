Juventus Turin : Gab Cristiano Ronaldo seinen Segen? Juventus nimmt Spurs-Stars ins Visier

Italiens Rekordmeister zeigt CALCIOMERCATO.IT zufolge Interesse an Giovani Lo Celso (24, Vertrag bis 2025) von den Tottenham Hotspur. Als Ablösesumme werden 25 Millionen Euro gehandelt.

Der argentinische Nationalspieler könnte dem Onlineportal zufolge verkauft werden, um die Verpflichtung von Transferzielen von Spurs-Trainer Jose Mourinho (58) für die neue Spielzeit zu finanzieren.

Giovani Lo Celso war eine feste Größe in Mourinhos Kader, auch wenn er in der Premier League nur selten von Beginn an randurfte. Seit mehr als zwei Monaten muss der 24-Jährige verletzungsbedingt (Oberschenkel) pausieren.