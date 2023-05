Paul Pogba: Vertragsanpassung? Beraterin mit klarer Botschaft an Juve

Paul Pogba musste am Wochenende unter Tränen den Rasen verlassen - Foto: / Getty Images

Paul Pogba kommt einfach nicht in Tritt. Der Franzose verletzte sich am Wochenende erneut. Beraterin Rafaela Pimenta fürchtet aber offenbar nicht, dass Juve Konsequenzen aus der unbefriedigenden Siuation in Form einer Vertragsanpassung ziehen will.

Paul Pogba erlebt seit seinem Wechsel von Manchester United zu Juventus Turin im vergangenen Sommer laut Gazzetta dello Sport "eine endlose Tortur". Nach einer in der Saisonvorbereitung erlittenen Meniskusverletzung und einer anschließenden Knie-Operation feierte Pogba Ende Februar sein erstes Saisonspiel für Juventus.

Nach zwei Kurzeinsätzen in der Serie A klagte der Weltmeister von 2018 über Probleme an den Adduktoren. Eine erneute Pause war erforderlich. Trainer Massimiliano Allegri (55) führte den Franzosen in der Folge langsam wieder heran.

Pogba schon wieder verletzt – dieses Mal ist es der Oberschenkel

Am 35. Spieltag war es dann endlich soweit. Im Heimspiel gegen US Cremonese stand Pogba erstmals seit seiner Rückkehr zu Juve in der Startelf. Nach 22 Spielminuten dann der Schock: Pogba musste unter Tränen den Platz verlassen, er erlitt offenbar eine Muskelverletzung im linken Oberschenkel.