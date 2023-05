Schwere Vorwürfe gegen Angel di Maria: Max Allegri betreibt Aufklärung

Angel di Maria soll von Massimiliano Allegri informiert worden sein, dass er gegen Bologna nicht in der Startelf stehen werde. Daraufhin – so berichtete es Tuttosport – habe der Südamerikaner sich geweigert, Teil des Kaders für die Auswärtspartie am Sonntag zu sein.

Allegri lässt die Vorwürfe gegen seinen Flügelstürmer nicht stehen. "Er hatte Knöchelprobleme und Schmerzen", berichtet der Juve-Coach. "Daher habe ich ihn zu Hause gelassen. Wenn Bedenken bestehen, lasse ich den Spieler zu Hause."

Angel di Maria sei nach wie vor "ein wichtiger Spieler für uns", versicherte der Übungsleiter nach dem Unentschieden. "Ich benötige aber fitte Spieler auf der Ersatzbank."