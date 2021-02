Juventus Turin : Gianluigi Buffon erhält Geldstrafe wegen Blasphemie

Einer seiner vier Einsätze in der Serie A wird Gianluigi Buffon nachträglich zum Verhängnis. Der italienische Fußballverband (FIGC) gab bekannt, die Torhüterlegende zu einer Geldstrafe in Höhe von 5000 Euro verdonnert zu haben. Doch was war passiert?

Buffon soll sich im Dezember während des Meisterschaftsspiels bei Parma Calcio (4:0) gegenüber Teamkollege Manolo Portanova blasphemisch geäußert haben. Weil sich die Szenerie abseits der TV-Kameras abspielte, ermittelte der Fußballverband mittels Audioaufnahmen.