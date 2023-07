Juve-Legende Gianluigi Buffon liegt exorbitantes Angebot vor

In dieser Transferperiode wollen die Scheichs zahlreiche Stars in die Wüste locken. Karim Benzema (35) wurde schon erfolgreich angeworben, weitere Topspieler wie Bernardo Silva (28), Jordi Alba (34) oder Sergio Ramos (37) sollen folgen.

Gigi Buffon stand scheinbar ebenfalls auf der Liste der Saudis. Die italienische Tageszeitung Corriere dello Sport erfuhr, dass der Keeper im Sommer ein Angebot von einem saudi-arabischen Erstligisten erhielt. 30 Millionen Euro Jahresgehalt könnte der Weltmeister von 2006 dem Bericht zufolge im Mittleren Osten verdienen.

Gianluigi Buffon bekundet Verbundenheit zu Parma

In Italien wird Buffon derzeit weitaus weniger Geld einstreichen. Zumal die Torhüter-Ikone gerade erst mit Parma am Aufstieg in die Serie A gescheitert ist und somit ein weiteres Jahr in der zweiten Liga verbleiben wird.