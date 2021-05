Juventus Turin : Gianluigi Buffon erreicht kurioses Angebot aus Portugal

"Wir haben uns entschieden, dir etwas Unwiderstehliches anzubieten: Wie wäre es, nach Lissabon zu kommen und uns dabei zu helfen, so schnell wie möglich wieder in die erste Liga zu kommen, wo wir hingehören?", lautet die rhetorische Frage auf der Belenenses-Internetpräsenz.

Belenenses stellt im Werben um Gianluigi Buffon seine Kreativität unter Beweis. Auf der eigenen Website wendet sich der portugiesische Fünftligist mit einem Angebot an den scheidenden Torhüter von Juventus Turin, das in dieser Art auch für den Routinier neu sein dürfte.

"Es ist nicht Geld, was wir dir anbieten, sondern die Möglichkeiten, mit einer Herausforderung assoziiert zu werden, die nur lebende Legenden wie du annehmen können. Du hast bereits einen großartigen Status in der Geschichte des Fußballs, aber hier kannst du in den Olymp aufsteigen", schreibt Belenenses.

Der Hauptstadtklub ist einer von nur fünf Vereinen, die in Portugal Meister wurden. Im Jahr 2018 wurde der Klub aufgeteilt. Belenenses SAD spielt als Unternehmen weiterhin in der Liga NOS spielt. Der eigentliche Klub musste dagegen den Gang in die Siebtklassigkeit antreten.