Juventus Turin : Gianluigi Buffon kehrt zu seinen Wurzeln zurück

Der AC Parma sammelte in den neunziger Jahren auch dank der finanziellen Unterstützung von Nahrungsmittel-Riese Parmalat mehrere Titel ein, gewann unter anderem zweimal den UEFA-Pokal und den Europapokal der Pokalsieger.

2003 ging Parmalat insolvent, für den AC Parma ging es nach Neugründung als FC Parma weiter. 2015 die erneute Insolvenz und der Neustart in der vierten Liga. 2018 stieg der der Verein unter dem Namen Parma Calcio wieder in die Serie A auf. Nach drei Jahren Erstlassigkeit geht es in der kommenden Spielzeit für Parma in der Serie B weiter. Offenbar mit Buffon zwischen den Pfosten.