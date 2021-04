Juventus Turin : Gianluigi Buffon will junge Keeper weiterentwickeln

Das erste Camp der neuen Akademie soll im Sommer starten. Am 13. Juni will Buffon die Teilnehmer begrüßen." Aber der Beginn der Aktivitäten hängt natürlich mit der Entwicklung der COVID-19-Pandemie ab", so der mehrfache Welttorhüter.

"Ich habe immer an den Wert des Trainings geglaubt, umso mehr in dieser komplizierten Zeit für jeden von uns. Es ist ein Komplettpaket mit einem personalisierten Trainingsprogramm, das speziell für jeden Torhüter erstellt wurde", erklärt Buffon seine Idee.

Gigi Buffon will das Projekt nicht alleine stemmen. Einige der besten Torwarttrainer Italiens greifen der Juventus-Legende unter die Arme. Los gehen soll es in Marina di Pietrasanta in der Toskana.