Juventus Turin : Giorgio Chiellini trifft Entscheidung über seine Zukunft

Giorgio Chiellini hat noch nicht genug. Der Abwehrchef von Juventus Turin will seinen auslaufenden Vertrag Medienberichten zufolge verlängern.

Sollten sich beide Parteien nicht auf eine Vertragsverlängerung einigen können, stünde für Chiellini wohl ein Abenteuer auf einem anderen Kontinent als Abschluss-Etappe seiner Laufbahn an.

Wie der Corriere di Torino in Erfahrung gebracht hat, hat der 36-Jährige beschlossen, dass er in der kommenden Saison weitermacht. Ob sein auslaufender Vertrag bei Juventus Turin verlängert wird, ist allerdings offen.

Chiellini will weder innerhalb der Serie A, noch zu einem Verein in Europa wechseln. Laut Corriere di Torino könnte es den Routinier in die Major League Soccer oder nach Südamerika ziehen.

Giorgio Chiellini steht bereits seit 2005 bei Italiens Rekordmeister unter Vertrag. Er kommt auf über 500 Pflichtspiele für die Alte Dame. In der aktuellen Spielzeit stand er verletzungsbedingt nur 14-Serie-A-Spielen auf dem Rasen.