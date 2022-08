Serie A Giorgio Chiellini: Wechsel zu Real Madrid war ein Thema

Bei Juventus Turin avancierte Giorgio Chiellini in den letzten 18 Jahren zur absoluten Vereinslegende. Der Innenverteidiger hätte 2010 allerdings beinahe die Ausfahrt in Richtung Madrid genommen.

Wie der Europameister im Gespräch mit der Marca einräumte, waren die Koffer damals schon so gut wie gepackt. "Ich stand vor einem Wechsel zu Real Madrid, aber das war 2010 der Fall. Vor langer Zeit. Warum es nicht geklappt hat, weiß ich nicht, denn ich war sehr jung." Letztlich akzeptierte Chiellini sein Schicksal. "Die Klubs haben keine Einigung gefunden, was für mich okay war."

Eine Schwäche hegt der Italiener übrigens bis heute für die Königlichen. "Real Madrid ist ein fantastischer Klub. Ich verfolge ihn aus der Ferne, liebe ihn aber immer – auch dann, wenn er mich besiegt." Bei den acht Aufeinandertreffen musste Chiellini immerhin nur drei Niederlagen einstecken. Viermal ging er mit Juve sogar als Sieger hervor.