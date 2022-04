Giorgio Chiellini weicht Frage zur Juve-Zukunft aus

Giorgio Chiellini hat offenbar noch keine Entscheidung darüber getroffen, ob er über die aktuelle Saison hinaus bei Juventus Turin bleiben wird.

"Ich genieße gerade. Demnächst werden wir sehen, was passiert. Ich bin glücklich und gelassen, ich muss noch viele Dinge verstehen und auswerten. In der Zwischenzeit denke ich an die Spiele, ich genieße sie", sagte der amtierende Europameister am Montag auf Nachfrage.