Gladbach-Verteidiger Ramy Bensebaini vorerst kein Thema bei Juventus Turin

Transferexperte

Unser Fachmann für den Transfermarkt, berichtet seit 2015 über den internationalen Fußball und die Bundesliga. Seit 2019 im Team von Fussballeuropa.com.

Juve will Ramy Bensebaini im Januar nicht holen - Foto: / Getty Images

Borussia Mönchengladbach möchte Ramy Bensebaini gerne langfristig an sich binden. Im Sinne dieses Vorhabens gibt es am linken Niederrhein offenbar eine Sorge weniger. Das Interesse von Juventus Turin ist nicht so akut wie bisher berichtet.

Juventus Turin beschäftigt sich offenbar nicht mit Ramy Bensebaini. Nach Informationen des für gewöhnlich gut Informationen Journalisten Nicolo Schira steht der Flügelspieler von Borussia Mönchengladbach für den Januar nicht auf dem Turiner Einkaufszettel. Das rührt auch und vor allem damit, dass Bensebaini algerischer Herkunft und damit Nicht-EU-Spieler ist. Juve soll hier sein Kontingent für den Rest der Saison bereits verplant haben. Bensebainis Vertrag läuft aus, weshalb er für viele Klubs eine interessante Option darstellt. Gladbachs Sportchef Roland Virkus sagte kurz vor Schließung des Sommertransferfensters, als er auf Bensebaini angesprochen wurde: "Viele Spieler haben Lust auf Borussia Mönchengladbach." Immerhin konnten es die Borussen schaffen, den 27-Jährigen von einem Verbleib in der Vitusstadt zu überzeugen.

